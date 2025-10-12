Около отеля в Калифорнии разбился вертолет
В субботу, 11 октября, в Хантингтон-Бич (округ Ориндж, Калифорния, США) около набережной и отеля Hyatt Regency упал вертолет Bell 222.
Местные СМИ сообщают, что пострадали пять человек – двое находившихся в вертолете и трое прохожих. Сведения о погибших, распространенные в соцсетях, официально не подтверждаются.
Вертолет, участвовавший в мероприятии Cars 'N Copters, потерял управление, закрутился и врезался в пальмы рядом с лестницей, ведущей к пляжу.
Причины аварии устанавливаются. К расследованию привлечены FAA и NTSB.