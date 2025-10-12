x
12 октября 2025
|
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 07:54
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Около отеля в Калифорнии разбился вертолет

США
Авиация
время публикации: 12 октября 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 07:53
Около отеля в Калифорнии разбился вертолет
AP Photo/Ringo H.W. Chiu

В субботу, 11 октября, в Хантингтон-Бич (округ Ориндж, Калифорния, США) около набережной и отеля Hyatt Regency упал вертолет Bell 222.

Местные СМИ сообщают, что пострадали пять человек – двое находившихся в вертолете и трое прохожих. Сведения о погибших, распространенные в соцсетях, официально не подтверждаются.

Вертолет, участвовавший в мероприятии Cars 'N Copters, потерял управление, закрутился и врезался в пальмы рядом с лестницей, ведущей к пляжу.

Причины аварии устанавливаются. К расследованию привлечены FAA и NTSB.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook