Умер экс-президент Перу Альберто Фухимори

11 сентября в возрасте 86 лет умер бывший президент Перу Альберто Фухимори. О его смерти сообщила его дочь Кейко Фухимори. Экс-президент скончался после многолетней борьбы с раком.

Альберто Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 год. Его период правления был отмечен агрессивной неолиберальной экономической политикой, масштабной приватизацией и общим сокращением доли государства в экономике и занятости. Сталкиваясь с противодействием оппозиции, контролирующей конгресс, он решился на переворот – в сговоре с военными распустил суды, остановил действие конституции и разогнал парламент, на восемь лет возглавив временное правительство.

В 2009 году Фухимори был приговорен судом к 25 годам лишения свободы за коррупцию и нарушение прав человека. В частности, экс-президента признали виновным в убийствах и похищениях.

В декабре 2017 года Фухимори, в связи с ухудшением состояния здоровья, был переведен из тюрьмы в больницу, после чего президент Перу Педро Пабло Кучински принял решение о помиловании бывшего главы государства.