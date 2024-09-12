ФБК выступил с обвинениями в адрес Невзлина, неделю назад об этом сообщал RT

12 сентября 2024 года в "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) опубликовал материалы расследования под заголовком ""Похитить. Избить. Поджечь". Кто пытается уничтожить команду Навального?"

Основной вывод, который делают представители руководства ФБК: покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе заказал израильский бизнесмен Леонид Невзлин.

Более того, в опубликованном видео Мария Певчих предполагает, что Невзлин попытается убить ее, а также других руководителей ФБК – Ивана Жданова и Леонида Волкова.

Свои выводы ФБК основывает на переписке и аудиозаписи, которые были предоставлены неким Андреем Матусом, которого сама Певчих называет "мутным типом", "решалой" со связями в ФСБ. Этот человек утверждает, что три года (с 2019-го) выполнял поручения Невзлина и Ходорковского.

Певчих говорит, что материалы также изучали журналист "Проекта/Агентства" Михаил Маглов и расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев, пришедшие к выводу о достоверности переписки, из которой следует, что Невзлин также причастен к организации атак на юриста ФБК Ивана Жданова, экономиста Максима Миронова и его жену.

Сам Леонид Невзлин свою причастность к нападению отрицает, пишут "Важные истории". "Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров", – сказал Невзлин ФБК.

Мария Певчих отмечает "узнаваемый стиль" Невзлина в предоставленной ФБК переписке – "прилипающие" тире, двойные смайлики, другие особенности текстовых сообщений. Далее рассказывается о встрече Волкова и Жданова с Матусом в Черногории, после чего демонстрируются фрагменты записи якобы разговора Матуса с Невзлиным. При этом Певчих говорит об узнаваемости речи Невзлина на записи. Кроме того, она говорит, что Невзлин писал лично ей, что намерен что-то предпринять против Волкова.

О том, что и "стиль Невзлина", и "голос Невзлина" могут быть подделаны с помощью AI-технологий, ФБК в своей публикации не упоминает.

Отметим, что еще 6 сентября 2024 года на сайте российского государственного телеканала RT появилась публикация под заголовком "RT узнал подробности нападения на экс-главу ФБК". В этой публикации говорилось дословно следующее: "Нападение на руководителя "Фонда борьбы с коррупцией" Леонида Волкова в Вильнюсе в 2024 году заказал сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин, выяснил RT. В распоряжении телеканала оказалась переписка Невзлина с предполагаемым исполнителем покушения. Им оказался проживающий в Польше россиянин Анатолий Блинов. В переписках они обсуждали различные сценарии нападения на Волкова, включая похищение и сдачу его российским властям. RT проверил: переписка подлинная. Невзлин использовал израильскую сим-карту, чей номер оканчивается на 984. В массиве BigData и приложениях, позволяющих узнать, как записан человек у других абонентов, владелец номера указан либо как Leonid Nevzlin, либо как Л Н или Леонид Невзлин... После нескольких неудачных попыток Блинову удалось выполнить заказ: 13 марта 2024 года неизвестный напал на Волкова возле его дома в Вильнюсе, распылил слезоточивый газ и ударил молотком. Однако Невзлин оказался недоволен выполнением задачи и отказался оплачивать "акцию"".

Всё изложенное RT 6.09.2024 есть и в публикации ФБК 12.09.2024. Но на публикацию RT особого внимания другие СМИ не обратили. При этом публикация ФБК цитируется уже многими СМИ в разных странах мира.

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