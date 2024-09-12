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В России по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа задержан глава "Ленбытхима"

время публикации: 12 сентября 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 16:20
В России по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа задержан глава "Ленбытхима"
AP Photo/Kirill Zarubin

Следственный комитет Российской Федерации сообщил об аресте генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ленбытхим" Дениса Михайлова. Он подозревается в хищении 20 млн рублей при поставках имущества для министерства обороны.

Согласно материалам дела, при исполнении контрактов на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества Департаменту ресурсного обеспечения минобороны, предприниматель умышленно завысил цены на сырье и материалы, присвоив разницу.

Михайлов подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствием установлено, что он владеет многочисленными объектами недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогостоящими автомобилями.

Мир
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