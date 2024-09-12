Утром 12 сентября стало известно, что умер российский журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.

Напомним, что 6 февраля 2023 года Николай Сванидзе был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его родственники утверждали, что он был отравлен. После этого он лечился в Израиле, о чем сообщал "Кан". Врачи подтвердили у Сванидзе ишемию головного мозга.

Николай Сванидзе. Краткая биография

Родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузино-еврейской семье. Окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Окончил исторический факультет МГУ (1977 год) по специальности "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка".

С 1991 года работал на российском телевидении. Был автором и ведущим цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вёл телевизионные программы "Зеркало", "Подробности", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс", "Клуб сенаторов" и др. В 1997-1998 годах был председателем ВГТРК.

С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ. С 2010 по 2022 год был директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.

С ноября 2013 по январь 2022 года работал на радиостанции "Серебряный дождь".

Был членом Общественной палаты Российской Федерации (2005-2014). Входил в Совет по правам человека (до ноября 2022 года, когда был исключен по решению президента РФ В.Путина). Являлся членом Российского еврейского конгресса.

Умер 12 сентября 2024 года.