Пропалестинские беспорядки в Мельбурне, десятки задержанных

По меньшей мере 27 полицейских пострадали в австралийском Мельбурне в столкновениях с пропалестинскими манифестантами, протестовавшими против операции ЦАХАЛа в секторе Газы. Сообщается о 39 задержанных.

Так демонстранты, выступающие против поставок Израилю австралийского оружия, отметил первый день международного салона вооружений Land Forces Defence Expo. Манифестанты, многие из которых были с палестинскими флагами, обвиняли Австралию в соучастии в "израильских преступлениях".

Они начали забрасывать стражей порядка камнями и конским навозом, пытаясь атаковать и посетителей выставки. Силы охраны правопорядка применили губчатые гранаты, дурнопахнущую смесь, другие средства разгона демонстраций. Была задействована конная полиция.

Следует отметить, что манифестация собрала всего 3000 участников, в то время как организаторы рассчитывали на 25000 человек. Предполагается, что задержанным будут предъявлены обвинения в нападении на полицейских, поджогах, незаконном блокировании дорог.