x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пожар на танковом заводе в Омске, есть пострадавшие

время публикации: 12 сентября 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 14:46
Пожар на танковом заводе в Омске, есть пострадавшие
Соцсети

В Омске произошло возгорание на территории завода транспортного машиностроения, производящего танки и системы залпового огня "Солнцепек". Предприятие входит в структуру "Уралвагонзавода".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, площадь пожара на заводе достигла порядка 2400 квадратных метров. Густой черный дым был хорошо виден из многих районов города.

Официальная причина возгорания – сварочные работы на кровле цеха. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, несколько человек пострадали. Начато расследование.

"Омсктрансмаш" находится под санкциями США, Европейского Союза и еще нескольких государств, поскольку производит вооружения, используемые в ходе российского вторжения в Украину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook