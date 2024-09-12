Пожар на танковом заводе в Омске, есть пострадавшие

В Омске произошло возгорание на территории завода транспортного машиностроения, производящего танки и системы залпового огня "Солнцепек". Предприятие входит в структуру "Уралвагонзавода".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, площадь пожара на заводе достигла порядка 2400 квадратных метров. Густой черный дым был хорошо виден из многих районов города.

Официальная причина возгорания – сварочные работы на кровле цеха. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, несколько человек пострадали. Начато расследование.

"Омсктрансмаш" находится под санкциями США, Европейского Союза и еще нескольких государств, поскольку производит вооружения, используемые в ходе российского вторжения в Украину.