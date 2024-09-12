Канада запретила экспорт вооружений в Израиль

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила об отзыве 30 разрешений на экспорт оружия в Израиль, выданных канадским компаниям. В числе других отозвано разрешение, выданное канадскому филиалу американского концерна General Dynamics.

"Наша политика ясна: мы не допустим, чтобы вооружения или комплектующие вооружений были направлены в Газу. Не имеет значения, кто их туда посылает и каким образом", – заявила политик, которая еще в марте высказала намерение прекратить экспорт вооружений в Израиль.

После 7 октября премьер-министр Джастин Трюдо выразил резкое осуждение масштабному нападению ХАМАСа на Израиль. Однако уже в ноябре он призвал положить конец "убийствам женщин, детей и младенцев" в секторе Газы.

Израиль – один из главных импортеров канадских вооружений, ежегодный объем поставок превышает 20 миллионов канадских долларов в год (15 миллионов долларов США). Напомним, что ранее о прекращении военного экспорта в Израиль объявила Великобритания.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, отчет которого цитирует The Times of Israel, 69% импорта вооружений Израилем приходится на долю США, 30% – Германии. В то же время компоненты, поставляемые другими странами, могут иметь критическое значение.