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Мир

Блинкен представил новый пакет помощи Украине, но не дал согласия на удары по России

время публикации: 12 сентября 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 15:56
Блинкен представил новый пакет помощи Украине, но не дал согласия на удары по России
Leon Neal/Pool via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил о выделении нового пакета помощи Украине в размере 717 миллионов долларов. 325 миллионов из этой суммы выделяется на восстановление энергетической системы страны.

Еще 290 миллионов предназначены на обеспечение нуждающихся продовольствием, временным жильем, медицинским уходом и на образование детей. Оставшиеся 102 миллиона – стоимость программы по разминированию территорий, ставших зоной боев.

В ходе встречи с американским эмиссаром президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны снять ограничения на применение поставляемых дальнобойных вооружений по российской территории. "Наша победа зависит от вашей поддержки", – заявил глава государства.

Представители демократов и республиканцев призвал президента США Джо Байдена снять ограничения. По их словам, Украина должна получить возможность отвечать на удары, несущие смерть мирному населению и уничтожающие критическую инфраструктуру.

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