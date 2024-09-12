Швейцарец пытался избавиться от тела убитой жены с помощью лобзика и блендера

41-летний швейцарский предприниматель Томас (фамилия не указывается) подозревается в убийстве своей жены, финалистки конкурса "Мисс Швейцария". На этой неделе суд отклонил апелляцию подозреваемого на содержание под стражей.

По данным швейцарского издания Bzbasel, убийство произошло в феврале 2024 года в Биннингене. Мужчина несколько раз менял свою версию случившегося. Сначала он заявлял, что жена напала на него с ножом, и он пытался защититься, затем утверждал, что нашел ее мертвой и в панике попытался расчленить тело. Ни одна из версий не подтверждена судебно-медицинской экспертизой.

По данным следствия, женщину задушили, после чего ее тело было расчленено с помощью лобзика, ножа и секатора. Затем несколько частей тело были измельчены в блендере и растворены в химикатах. По данным издания 20min.ch, мужчина использовал промышленный блендер, купленный им для скаутской организации.

У пары были две дочери. Эксперты заявляют о садистских и социопатических чертах характера обвиняемого.