Генштаб ВСУ заявил о перехвате 44 российских БПЛА

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 12 сентября радиотехнические войска ВВС обнаружили и сопроводили 69 авиационных машин противника.

Российская армия ударила по Черниговской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря в направлении острова Змеиный), 64-БпЛА типа "Шахед" Курск, Ейск – Россия, Чауда – ТОТ Крым).

В результате противовоздушного боя были обстреляны 44 ударных БПЛА. Три вражеских беспилотника прилетели обратно в Россию, еще в четырех случаях локация была потеряна на территории Украины. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

ПВО работало в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.