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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 16:52

В Петербурге отправлено в СИЗО художница, менявшая ценники на листовки о Мариуполе

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Фигуры на фронтоне театра, разбомбленного российской армией. Мариуполь, 4 апреля 2022 года

Суд Петербурга продлил до 1 июня срок содержания под стражей художницы Саши Скочиленко, которая 31 марта заменила ценники в магазине на листовки, в которых рассказывалось о ситуации в осажденном российскими войсками Мариуполе.

Бывшая сотрудница издания "Бумага" подозревается в распространении ложной информации о российской армии с мотивом политической вражды. Наказание по статье, введенной в начале марта, составляет до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает русская служба BBC, заседание продолжалось пять часов. Отягчающими обстоятельствами суд счел друзей в Украине и эмигрировавшую знакомую. Защита представила справки о состоянии здоровья и поручительства депутатов от демократической оппозиции.


Отметим, что жалобу подала одна из посетительниц магазина. Личность Скочиленко была установлена по камерам слежения. Задержанная признала, что распространяла листовки, но отвергла обвинение в распространении фейков. Она также поблагодарила собравшихся у суда сторонников за поддержку.

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