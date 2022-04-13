Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: установлена личность "человека в противогазе"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о том, что личность мужчины, открывшего стрельбу на станции метро, установлена. Это 62-летний Фрэнк Р.Джеймс, зарегистрированный по двум адресам в Филадельфии и Висконсине.

Сайт NY Times пишет, что автофургон, обнаруженный в пяти кварталах от станции Kings Highway, был несколько дней назад арендован подозреваемым в Филадельфии. Кроме того, на месте преступления он обронил кредитную карту.

Издание пишет, что соседи его описывают как тихого, но грубого мужчину.

Фрэнк Р.Джеймс был видеоблогером, комментирующим на YouTube актуальные события. Он язвительно отзывался о чернокожих женщинах, обвиняя их в насилии в отношении черных мужчин, многословно говорил о политике. В одном из роликов он коснулся войны в Украине, заявив, что вторжение России в Украину является подтверждением того, что белые проводят политику геноцида.

1 марта он опубликовал на YouTube ролик, в котором раскритиковал мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, а также объявленную им программу по обеспечению общественной безопасности в метро.

Полиция заявляет, что мотивы преступника по-прежнему неизвестны.

Во вторник, 12 апреля, около 08:30 утра, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине темнокожий мужчина привел в действие емкости с газом (возможно, дымовые шашки), а затем сделал 33 выстрела из пистолета Glock по людям, стоявшим на платформе.

Пострадали 23 человека: десять получили пулевые ранения различной степени тяжести, еще 13 получили травмы во время давки или пострадали от дыма, сообщили на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг и шеф полиции Кишант Сюэл.

По словам свидетелей (камеры наблюдения на месте происшествия не работали) преступник был в желто-зеленом строительном жилете, на голове у него был противогаз.