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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 10:10

Президент США Байден обвинил Россию в геноциде украинцев

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Президент США Байден обвинил Россию в геноциде украинцев

Президент США Джо Байден посетил завод по производству этанола в штате Айова и выступил с речью, посвященной энергетической политике администрации США. В этом выступлении американский лидер впервые обвинил Россию в проведении политики геноцида в Украине.

"Ваш семейный бюджет, ваши возможности залить полный бак не должны зависеть от диктатора, решившего развязать войну и устроить геноцид на другом конце света", - сказал Байден, который ранее уже называл президента России Владимира Путина военным преступником и мясником.

Не стал Байден отказываться от своих слов и в беседе с журналистами перед вылетом из Айовы. "Да, я назвал это геноцидом. Становится все яснее и яснее, что Путин пытается уничтожить саму идею того, чтобы быть украинцем", - заявил он.


"Поступает все больше и больше свидетельств о жутких вещах, которые россияне творят в Украине. Окончательное определение зависит от юристов, но, на мой взгляд, это геноцид", - сообщил американский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заявление Байдена. "Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", - сообщил он.

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