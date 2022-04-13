Депутат Бундестага: принято решение о поставках Украине бронетехники

Депутат Бундестага от входящей в коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер сообщил о достижении соглашения о поставках Украине тяжелых вооружений. По его словам, членам коалиции удалось преодолеть разногласия по данному вопросу.

На данном этапе еще неясно, о каких вооружениях идет речь, и когда они будут направлены на фронт. Фабер признал, что освоение танков Leopard и бронетранспортеров Marder потребует времени. Необходимо позаботиться и материально-техническом обеспечении. "Но, наконец, мы начинаем", - цитирует его RND.

Главным сторонником поставок Украине бронетехники является министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из партии Зеленых. Социал-демократы, возглавляемые канцлером Олафом Шольцем, занимали более сдержанную позицию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который в бытность министром иностранных дел многое сделал для сближения Германии и России, включая и поставки энергоносителей.