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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 14:57

Депутат Бундестага: принято решение о поставках Украине бронетехники

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Депутат Бундестага: принято решение о поставках Украине бронетехники

Депутат Бундестага от входящей в коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер сообщил о достижении соглашения о поставках Украине тяжелых вооружений. По его словам, членам коалиции удалось преодолеть разногласия по данному вопросу.

На данном этапе еще неясно, о каких вооружениях идет речь, и когда они будут направлены на фронт. Фабер признал, что освоение танков Leopard и бронетранспортеров Marder потребует времени. Необходимо позаботиться и материально-техническом обеспечении. "Но, наконец, мы начинаем", - цитирует его RND.

Главным сторонником поставок Украине бронетехники является министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из партии Зеленых. Социал-демократы, возглавляемые канцлером Олафом Шольцем, занимали более сдержанную позицию.


Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который в бытность министром иностранных дел многое сделал для сближения Германии и России, включая и поставки энергоносителей.

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