Великобритания добавила в санкционный список еще 200 россиян

В список добавлены совладелец "Лукойла" Вагит Аликперов, бывший глава РЖД Владимир Якунин, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, жена главы российского МИД Мария Лаврова, хоккеист и депутат Вячеслав Фетисов, арестованный в Украине "кум Путина" Виктор Медведчук и другие.

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