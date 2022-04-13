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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 14:20

Великобритания добавила в санкционный список еще 200 россиян

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Cовладелец "Лукойла" Вагит Аликперов и Владимир Путин

Власти Великобритании расширили санкционный список россиян, добавив в него еще 200 имен.

В список добавлены совладелец "Лукойла" Вагит Аликперов, бывший глава РЖД Владимир Якунин, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, жена главы российского МИД Мария Лаврова, хоккеист и депутат Вячеслав Фетисов, арестованный в Украине "кум Путина" Виктор Медведчук и другие.


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