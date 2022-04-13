Великобритания добавила в санкционный список еще 200 россиян
Власти Великобритании расширили санкционный список россиян, добавив в него еще 200 имен.
В список добавлены совладелец "Лукойла" Вагит Аликперов, бывший глава РЖД Владимир Якунин, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, жена главы российского МИД Мария Лаврова, хоккеист и депутат Вячеслав Фетисов, арестованный в Украине "кум Путина" Виктор Медведчук и другие.
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// NEWSru.co.il // В мире // 06 апреля 2022
Великобритания включила в санкционный список президента Европейского еврейского конгресса
Великобритания включила в санкционный список президента Европейского еврейского конгресса
// NEWSru.co.il // В мире // 31 марта 2022
Великобритания расширила санкционный список в адрес России, в него вошли "Россия сегодня" и глава "Газпром-Медиа"
Великобритания расширила санкционный список в адрес России, в него вошли "Россия сегодня" и глава "Газпром-Медиа"