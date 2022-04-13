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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 14:06

ДТП в Индонезии, около 20 погибших

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ДТП в Индонезии, около 20 погибших

По меньшей мере 19 человек погибли в принадлежащей Индонезии Западной Папуа при крушении грузовика, перевозившего шахтеров и их семьи. Люди направлялись в столицу провинции отмечать христианскую Пасху.

Как сообщается, в машине находилось 29 человек, в том числе женщины и дети. На одном из подъемов двигатель заглох, и грузовик стал откатываться назад, врезался в гору и перевернулся.

Все погибшие проживали в деревне Миньямбоу, рядом с которой находится нелегальный золотой прииск. Такие шахты в Индонезии широко распространены и дают средства для жизни тысячам человек.


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