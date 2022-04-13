Иерусалим:
8 - 19°
Тель-Авив:
15 - 19°
Эйлат:
15 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 15:41

Борису Джонсону пришлось выплатить штраф за нарушение локдауна

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Борису Джонсону пришлось выплатить штраф за нарушение локдауна

Лондонская полиция выписала штраф премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку за участие в вечеринках во время введенного правительством локдауна. Сумма штрафа не разглашается.

В общей сложности полиция расследует около 20 мероприятий, прошедших, невзирая на запрет, в резиденции премьер-министра и на других правительственных объектах. Выписано порядка 50 штрафов, однако названы только имена Джонсона и Сунака.

Премьер-министр сообщил, что заплатил штраф, а также заявил, будто он и представить не мог, что вечеринка является нарушением правил локдауна. Он подчеркнул, что согласен с решением полиции. Он отверг требование оппозиции уйти в отставку.


Среди расследуемых мероприятий был и день рождения Джонсона, устроенный 19 июня 2020 года. На нем присутствовало около 30 гостей, несмотря на то, что встречи на свежем воздухе ограничивались шестью участниками.

Противники Джонсона, в том числе, среди консерваторов, заявляют, что подобные действия неприемлемы для политика. СМИ назвали скандал "вечеринкагейт" - по аналогии с делом "Уотергейт", в 1974 году заставившим уйти в отставку президента США Ричарда Никсона.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:31 Стрельба на станции метров в Нью-Йорке: установлена личность "человека в противогазе"
16:04 Исламист, убивший британского парламентария, приговорен к пожизненному заключению
15:41 Борису Джонсону пришлось выплатить штраф за нарушение локдауна
15:14 В Киев прибыли президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши
14:57 Депутат Бундестага: принято решение о поставках Украине бронетехники
14:20 Великобритания добавила в санкционный список еще 200 россиян
14:06 ДТП в Индонезии, около 20 погибших
11:55 Врач полевого госпиталя "Кохав Меир" встретилась с матерью, эвакуированной из Мелитополя. ВИДЕО
10:41 Верещук: гуманитарных коридоров в среду не будет
10:35 Минобороны РФ заявило, что в Мариуполе сдались в плен более 1000 украинских морских пехотинцев. Арестович опровергает
Загрузка...