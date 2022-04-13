Борису Джонсону пришлось выплатить штраф за нарушение локдауна

Лондонская полиция выписала штраф премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку за участие в вечеринках во время введенного правительством локдауна. Сумма штрафа не разглашается.

В общей сложности полиция расследует около 20 мероприятий, прошедших, невзирая на запрет, в резиденции премьер-министра и на других правительственных объектах. Выписано порядка 50 штрафов, однако названы только имена Джонсона и Сунака.

Премьер-министр сообщил, что заплатил штраф, а также заявил, будто он и представить не мог, что вечеринка является нарушением правил локдауна. Он подчеркнул, что согласен с решением полиции. Он отверг требование оппозиции уйти в отставку.

Среди расследуемых мероприятий был и день рождения Джонсона, устроенный 19 июня 2020 года. На нем присутствовало около 30 гостей, несмотря на то, что встречи на свежем воздухе ограничивались шестью участниками.

Противники Джонсона, в том числе, среди консерваторов, заявляют, что подобные действия неприемлемы для политика. СМИ назвали скандал "вечеринкагейт" - по аналогии с делом "Уотергейт", в 1974 году заставившим уйти в отставку президента США Ричарда Никсона.