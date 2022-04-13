В Киев прибыли президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

Президент Эстонии Алар Карис, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс встретятся в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

В среду, 13 апреля, в Киев по железной дороге прибыли президенты четырех стран: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

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