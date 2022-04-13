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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 15:14

В Киев прибыли президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

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В Киев прибыли президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

В среду, 13 апреля, в Киев по железной дороге прибыли президенты четырех стран: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Президент Эстонии Алар Карис, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс встретятся в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Напомним, на прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.


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