В Мьянме произошло новое землетрясение

В воскресенье, 13 апреля, в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) передает, что эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от Мейктилы. Очаг залегал на глубине 35 км.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

По оценкам властей, по состоянию на 13 апреля, в Мьянме в результате землетрясения, произошедшего 28 марта, погибли не менее 3645 человек. Около 200 считаются пропавшими без вести. Более 12000 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Сведения о погибших противоречивы. Погибли не менее 36 человек (тела 18 из них удалось извлечь из-под завалов), 59 считаются пропавшими без вести.