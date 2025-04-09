Израильские специалисты завершили работу в зоне бедствия после землетрясения в Таиланде

Группа специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны завершила работу в Таиланде, где оказывала помощь после землетрясения.

Эта группа состояла из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом. Их работа в Таиланде координировалась с отделом международных связей ЦАХАЛа ("Тевель").

Израильские специалисты использовали передовые технологические средства и работали в зоне разрушений, чтобы помочь найти оказавшихся под руинами, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Сведения о жертвах землетрясения в Мьянме и Таиланде уточняются. В Мьянме официально подтверждена гибель 3645 человек. Около 200 считаются пропавшими без вести. Более 12000 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Сведения о погибших противоречивы. Погибли не менее 36 человек (тела 18 из них удалось извлечь из-под завалов), 59 считаются пропавшими без вести.