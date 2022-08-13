Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза
Писатель Салман Рушди, накануне ставший жертвой нападения, может лишиться глаза. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли.
"Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Имя нападавшего пока официально не названо, однако СМИ утверждают, что нападение совершил 24-летний Хейди Матар из Нью-Джерси. Он купил билет на мероприятие, в котором участвовал писатель.
Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.
Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.
Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.
Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.
Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, напоминает радио "Свобода".
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