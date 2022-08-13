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    В мире

    Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза

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    Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза
    AP Photo/Joshua Goodman

    Писатель Салман Рушди, накануне ставший жертвой нападения, может лишиться глаза. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли.

    "Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Имя нападавшего пока официально не названо, однако СМИ утверждают, что нападение совершил 24-летний Хейди Матар из Нью-Джерси. Он купил билет на мероприятие, в котором участвовал писатель.

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    Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.

    Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

    Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

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    Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

    Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, напоминает радио "Свобода".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Августа 2022
    Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США
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