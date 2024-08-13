Интервью Маска с Трампом. Экс-президент заверил, что при нем не случились бы войны в Украине и Газе

В понедельник, 12 августа, миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил в роли журналиста, взяв интервью у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Это было трехчасовое интервью, которое вышло в эфир с задержкой более чем на 40 минут из-за технических проблем. Маск заявил, что задержка была вызвана кибератакой.

Интервью вызвало огромный интерес. В прямом эфире временами его слушали до 1,3 млн человек.

Поскольку по многим вопросам Маск солидарен с Трампом, в ходе интервью неоднократно интервьюер соглашался с интервьюируемым. Иногда Маск высказывал собственные соображения (в частности, по поводу причин инфляции и экологии).

В начале интервью много внимания было уделено покушению на Трампа. При этом Маск отметил, что многие (как и он сам) были восхищены выдержкой и поведением Трампа в этой экстремальной ситуации.

Трамп пользовался расположением Маска и зачастую интервью напоминало выступление кандидата в президенты на митинге. Трамп говорил о проблеме нелегальной иммиграции и неспособности администрации Байдена обеспечить безопасность границы между США и Мексикой. Трамп напомнил, что в период, когда он находился в Белом доме, Вашингтон поддерживал контакты с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Трамп выступал с нападками на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, причем иногда его заявления в адрес политических конкурентов звучали оскорбительно.

В частности, Трамп заявил по поводу Путина: "Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо". При этом Трамп назвал Путина "хорошим переговорщиком".

Дал Трамп высокую оценку как политику и председателю КНР Си Цзиньпину.

Говоря о Байдене, кандидат в президенты от республиканцев заявил, что у нынешнего президента США "низкий уровень IQ".

Трамп также сетовал на то, что при Байдене США перестали уважать. И заявил, что, если бы он был президентом США, то не было бы ни войны в Украине, ни войны в Газе.

В ходе разговора Маск предложил Трампу в случае его переизбрания на пост президента США сформировать комиссию по эффективности правительства, которая "попытается сделать расходы разумными, чтобы страна жила по средствам". При этом Маск заявил, что готов войти в такую комиссию. "Мне бы это понравилось", – ответил Трамп.

Также в беседе с Маском кандидат в президенты от республиканцев заявил: "Я хочу закрыть Департамент образования, вернуть образование в Штаты" (это уже звучало ранее на предвыборных митингах). При этом Трамп сказал, что в реализации этого проекта ему бы потребовалась помощь Маска.