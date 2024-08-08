Байден: "Я не уверен, что в случае поражения Трампа передача власти пройдет гладко"

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS: он не уверен, что в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года процесс передачи власти пройдет гладко.

"Он подразумевает то, что говорит. А мы не относимся к нему серьезно. Когда он говорит, что в случае его поражения США ждет кровавая баня…", – сказал Байден. Интервью стало первым после решения президента отказаться от борьбы за переизбрания на второй срок.

Заявление было сделано Трампом в марте 2024 года на митинге в поддержку республиканского кандидата в Сенат штата Огайо Берни Морено. Впоследствии бывший президент сообщил, что имел в виду возможный крах автомобильной промышленности.

В то же время Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года, заявляя, что выборы были у него украдены. В ходе июньских дебатов с Байденом он заявил, что признает результаты нынешних выборов, только если они будут честными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael