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NEWSru.co.il :: В мире13 декабря 2021 г., 18:59

Умер режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев

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Умер режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев

В понедельник, 13 декабря, скончался советский и российский кинорежиссер и сценарист, автор культовой "Ассы" Сергей Соловьев.

Режиссеру было 77 лет.

Самые известные фильмы Соловьями - это трилогии "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982).

Еще среди фильмов режиссера такие картины как "Нежный возраст" (2000), "Анна Каренина" (2009), "Станционный смотритель" (1972).


В 2008 году Соловьев снял продолжение "Ассы" под названием "2-Асса-2".

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