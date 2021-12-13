Умер режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев

В понедельник, 13 декабря, скончался советский и российский кинорежиссер и сценарист, автор культовой "Ассы" Сергей Соловьев.

Режиссеру было 77 лет.

Самые известные фильмы Соловьями - это трилогии "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982).

Еще среди фильмов режиссера такие картины как "Нежный возраст" (2000), "Анна Каренина" (2009), "Станционный смотритель" (1972).

В 2008 году Соловьев снял продолжение "Ассы" под названием "2-Асса-2".