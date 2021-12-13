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NEWSru.co.il :: В мире13 декабря 2021 г., 17:19

У берегов Швеции столкнулись два судна, есть пропавшие

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У берегов Швеции столкнулись два судна, есть пропавшие

Два человека пропали без вести при столкновении в территориальных водах Швеции британского контейнеровоза Scott Carrier и датского грузового судна Karin Hoej. Оба пропавших – члены экипажа Karin Hoej, которое перевернулось.

На месте проводятся поисково-спасательные работы. Очевидцы рассказывают, что слышали доносящиеся из воды крики.

Авария произошла в 3:30 ночи, оба судна шли в одном направлении. На датском корабле не было груза, и численность команды была снижена. Перевернувшийся корабль был отбуксирован на мелководье, где его могут исследовать водолазы.


Шедший из латвийской Салацгривы в шотландский Монтроз контейнеровоз, длина которого почти вдвое превышает длину второго участника инцидента, практически не пострадал.

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