Журнал Time назвал человеком года Илона Маска

Американский журнал Time присудил титул "человек года" американскому предпринимателю и визионеру Илону Маску – самому богатому жителю Земли, чьи компании ведут разработки космических кораблей и электрических беспилотных автомобилей.

"Он хочет спасти планету и предоставить нам для обитания другую, он клоун, гений, шокирующий визионер, предприниматель и грубиян, соединяющий в себе черты Томаса Эдисона, П.Т. Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из комикса, не то человек, не то бог, создающий машины и отправляющий их к Марсу", - пишет издание.

Оно также отмечает невероятную широту коммерческих интересов Маска и его способность одним словом влиять на фондовый рынок, при этом упоминая, что предприниматель нередко злоупотребляет этим с характерным для него не всегда добрым чувством юмора.

"Сколько человек удостаиваются изменить мир – не говоря уже о Вселенной, так, чтобы их запомнили благодаря достижениям, а не преступлениям? Несколько лет назад его высмеивали как безумного шарлатана, которого ждет банкротство. Теперь застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера заставляет прогнуться правительства и секторы экономики", - признает издание.

Героями 2021 года журнал назвал разработчиков вакцин против коронавирусной инфекции. Time подчеркивает, что разработав средство от пандемии, ученые дали человечеству защиту и от будущих вызовов.