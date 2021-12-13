Дом футболиста Эрана Захави в Эйндховене ограбили второй раз за полгода

Лидер сборной Израиля по футболу форвард клуба ПСВ Эран Захави второй раз за полгода стал жертвой ограбления. К счастью, на сей раз в его доме в Эйндховене во время ограбления никого не было.

Сообщается, что грабители перевернули весь дом вверх дном, нанеся серьезный ущерб имуществу.

В окружении игрока говорят, что он рассматривает возможность разорвать контракт с голландским клубом и переехать в другую страну или вернуться в Израиль.

Напомним, что 9 мая этого года футбольный клуб ПСВ ( Эйндховен) объявил, что нападающий Эран Захави не выйдет на поле в игре против команды "Виллем II". В сообщении указывалось, что футболист не сможет принять участие в матче по личным причинам.

Позднее стало известно, что семья футболиста, проживающая в Амстердаме, подверглась нападению вооруженных грабителей. Двое преступников, вооруженных пистолетами, проникли в дом под видом курьеров. В доме в это время находились жена Захави и его трое детей.