G7 предрекает России "огромные последствия" в случае вторжения в Украину

В британском Ливерпуле прошла встреча министров иностранных дел "Большой семерки". Основной темой беседы глав внешнеполитических ведомств стали российско-украинские отношения.

"G7, представляющая 50% глобального ВВП, заявляет в один голос и предельно ясно: ввод войск в Украину будет иметь для России огромные последствия", - заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

По сведениям американской разведки, в районе украинской границы развернуты 175000 российских военнослужащих, и вторжения можно ожидать в начале 2022 года. Россия обвиняет западные страны в русофобии, утверждая, что военных приготовлений не ведется.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России разрушительными экономическими последствиями в случае вторжения в соседнее государство. Он также обещал направить на восточную границу NATO дополнительные американские войска.