В США из тюрьмы досрочно освобожден сводный брат Халида Машаля
время публикации: 13 декабря 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:25
В США после 16 лет заключения освобожден из тюрьмы Муфид Абд аль-Кадэр Машаль – сводный брат одного из лидеров ХАМАСа Халида Машаля. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2008 году за незаконную деятельность в рамках организации "Фонд помощи и развития Святой Земли", которая финансировала террористическую организацию ХАМАС.
Об этом пишут арабские и израильские СМИ.
После досрочного освобождения Муфид Машаль был направлен в реабилитационный центр.
На данном этапе непонятно, связано ли как-то досрочное освобождение Муфида Машаля с ожидаемой сделкой между Израилем и ХАМАСом об "обмене пленными" и прекращении огня в Газе.