x
13 декабря 2024
|
последняя новость: 09:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2024
|
13 декабря 2024
|
последняя новость: 09:22
13 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США из тюрьмы досрочно освобожден сводный брат Халида Машаля

США
ХАМАС
время публикации: 13 декабря 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:25
В США из тюрьмы досрочно освобожден сводный брат Халида Машаля
AP Photo/Alex Brandon

В США после 16 лет заключения освобожден из тюрьмы Муфид Абд аль-Кадэр Машаль – сводный брат одного из лидеров ХАМАСа Халида Машаля. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2008 году за незаконную деятельность в рамках организации "Фонд помощи и развития Святой Земли", которая финансировала террористическую организацию ХАМАС.

Об этом пишут арабские и израильские СМИ.

После досрочного освобождения Муфид Машаль был направлен в реабилитационный центр.

На данном этапе непонятно, связано ли как-то досрочное освобождение Муфида Машаля с ожидаемой сделкой между Израилем и ХАМАСом об "обмене пленными" и прекращении огня в Газе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 мая 2009

Житель Техаса, спонсировавший ХАМАС, приговорен к 65 годам тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 октября 2006

Американец обвиняется в помощи террористической организации ХАМАС