Армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

Утром 13 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Были атакованы цели в Киеве, Одессе, Кременчуге, Ивано-Франковске, а также в Харьковской и Хмельницкой областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что принимаются все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

НЭК "Укрэнерго" из-за ракетной атаки РФ распорядилась отключать три из шести очередей потребителей, на которые они поделены, сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Также в Одессе был нанесен удар по порту.

Масштабы причиненного ущерба уточняются.