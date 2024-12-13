x
13 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2024
|
13 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
13 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

Война в Украине
время публикации: 13 декабря 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 09:38
Армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины
t.me/dsns_telegram

Утром 13 декабря армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Были атакованы цели в Киеве, Одессе, Кременчуге, Ивано-Франковске, а также в Харьковской и Хмельницкой областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что принимаются все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

НЭК "Укрэнерго" из-за ракетной атаки РФ распорядилась отключать три из шести очередей потребителей, на которые они поделены, сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Также в Одессе был нанесен удар по порту.

Масштабы причиненного ущерба уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 декабря 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1024-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 декабря 2024

Украинские СМИ: в Подмосковье ликвидирован разработчик ракет для российской армии