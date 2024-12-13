Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

"В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. <...> Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме", – сказал собеседник агентства.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена.