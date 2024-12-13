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Мир

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз

Сирия
Россия
время публикации: 13 декабря 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 18:45
Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

"В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. <...> Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме", – сказал собеседник агентства.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена.

Мир
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