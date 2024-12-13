"Очень вежливый": Аль-Джулани пришел в бывшую квартиру своей семьи и попросил освободить ее

Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани (Ахмад аш-Шараа) в сопровождении четырех вооруженных охранников пришел в бывшую квартиру своей семьи в Дамаске и попросил нынешних владельцев освободить ее, поскольку он планирует вновь поселить там своих родителей.

Как сообщает "Аль-Арабия", охранник здания, ставший свидетелем этой встречи, отметил, что Аль-Джулани "был очень вежлив".

Ахмад аш-Шараа со своими охранниками поднялся на десятый этаж на лифте и позвонил в дверь. Этот визит стал шоком для инженера-механика Ахмада Сулеймана и его жены, нынешних владельцев квартиры. После того, как личность Аль-Джулани была раскрыта, а его родители бежали в Египет, их имущество было конфисковано режимом Башара Асада.

По сообщению издания, Аль-Джулани поинтересовался у нынешних владельцев квартиры, не против ли они освободить помещение, поскольку у его родителей "остались приятные воспоминания об этом месте, и они хотели бы вернуться". По словам охранника здания по имени Амер, Аль-Джулани дал инженеру Сулейману и его семье время на сбор вещей и переезд.

Абу Мухаммаду аль-Джулани (настоящее имя Ахмад Хусейн аш-Шараа) 43 года. Он родился в деревне Ар-Рафид, что в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Родители были образованными людьми: отец работал в нефтяной промышленности, мать была учителем географии.

Он изучал СМИ и медиа в Университете Дамаска, но бросил учебу в 2003 году и отправился в Ирак, чтобы воевать против американцев. Был арестован американцами и помещен в лагерь Кэмп-Букка. Освободился в 2008 году. Вступил в ряды группировки "Исламское государство Ирак". Затем стал активистом "Аль-Каиды". Позже был одним из командиров "Джабхат ан-Нусры". Затем – "Джабхат Фатх аш-Шам". С 2017 года во главе организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Госдепартамент США внес аль-Джулани в список "особо опасных террористов" в мае 2013 года, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. Пока награда остается в силе.

4 октября 2017 года министерство обороны РФ распространило информацию о том, что аль-Джулани был тяжело ранен в результате удара российской авиации и лишился руки. Однако через несколько дней аль-Джулани выпустил видеообращение, опровергающее информацию о ранении. Слухи о гибели аль-Джулани в конце ноября 2024 года в районе Алеппо тоже оказались ложными.