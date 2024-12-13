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Мир

Блинкен: США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на $500 млн

США
Украина
Война в Украине
время публикации: 13 декабря 2024 г., 05:46 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 05:52
Блинкен: США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на $500 млн
AP Photo/Alex Brandon

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении американской стороной дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

"Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники нашим украинским партнерам", – сказано в заявлении Блинкена. Он пояснил, что речь идет о дополнительной помощи, предоставляемой в рамках предыдущих сокращений запасов министерства обороны США.

Согласно заявлению Блинкена, новый пакет помощи включает боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотные летательные аппараты, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin, боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты и учебное снаряжение, а также запасные части и вспомогательное оборудование.

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