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Мир

США выделили Украине еще 988 миллионов военной помощи

США
Война в Украине
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:19
США выделили Украине еще 988 миллионов военной помощи
AP Photo/Cliff Owen

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении Украины нового пакета военной помощи в размере 988 миллиона долларов. Предыдущий пакет, в размере 725 млн, был выделен 2 декабря.

"Скоро мы передаем эстафету. О том, что будет дальше, решать другим. Я надеюсь, что они воспользуются крепким фундаментом, заложенным в последние четыре года", – сказал глава Пентагона.

В рамках нового пакета Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, запасные части для обслуживания поставленной ранее военной техники.

Отметим, что с февраля 2022 года общая сумма военной помощи, оказанной Америкой Украине, составляет 62 миллиарда долларов.

Мир
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