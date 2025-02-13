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Мир

Биробиджанский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Россия
Украина
шпионаж
время публикации: 13 февраля 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 11:44
Биробиджанский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
The National Antiterrorism Committee via AP

В Еврейской автономной области приговорен к 14 годам лишения свободы бывший служащий Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации ЕАО. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Биробиджанец признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и с (последующим) ограничением свободы сроком на два года", – говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно материалам дела, "по заданию представителя иностранной спецслужбы обвиняемый по электронной почте передал украинской стороне имеющиеся у него картографические материалы, содержащие сведения о подробном расположении на территории Биробиджана объектов значимой инфраструктуры".

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