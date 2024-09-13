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Мир

Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов "за шпионаж"

время публикации: 13 сентября 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 15:08
Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов "за шпионаж"
AP

ФСБ России объявило об отзыве аккредитации шести британских дипломатов в Москве, обвинив их в шпионаже и саботаже.

Великобритания назвала обвинения "абсолютно беспочвенными", заявив, что Россия предприняла ответные шаги после высылки российского военного атташе и лишения дипломатического статуса нескольких российских дипломатов в мае.

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