Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов "за шпионаж"
время публикации: 13 сентября 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 15:08
ФСБ России объявило об отзыве аккредитации шести британских дипломатов в Москве, обвинив их в шпионаже и саботаже.
Великобритания назвала обвинения "абсолютно беспочвенными", заявив, что Россия предприняла ответные шаги после высылки российского военного атташе и лишения дипломатического статуса нескольких российских дипломатов в мае.
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