Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов "за шпионаж"

ФСБ России объявило об отзыве аккредитации шести британских дипломатов в Москве, обвинив их в шпионаже и саботаже.

Великобритания назвала обвинения "абсолютно беспочвенными", заявив, что Россия предприняла ответные шаги после высылки российского военного атташе и лишения дипломатического статуса нескольких российских дипломатов в мае.