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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 15:26

Правительство Великобритании поддержало Джонсона, нарушившего локдаун

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Правительство Великобритании поддержало Джонсона, нарушившего локдаун

Члены правительства Великобритании выразили поддержку премьер-министру Борису Джонсону, признавшемуся в том, что во время локдауна посетил вечеринку, устроенную его сотрудниками на Даунинг стрит, 10.

Публикации о нарушении Джонсоном распоряжений собственного правительства вызвали возмущение как общественности, так и многих парламентариев-консерваторов. Не помогли и извинения, которые принес глава правительства. Начали раздаваться призывы к отставке.

На помощь лидеру партии пришли другие члены кабинета, в том числе и те, кого называют в качестве его возможных преемников: министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Заступился за Джонсона и заместитель премьер-министра Доминик Рааб.


Лидер консерваторов в Палате общин Джейкоб Рис-Могг назвал председателя шотландских консерваторов Дугласа Росса, призвавшего Джонсона подать в отставку, "политическим легковесом". Он также сказал, что ограничения – слишком жесткие, и тем не менее, граждане их соблюдают.

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