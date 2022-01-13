Защита гражданина Израиля, арестованного в Москве, направила жалобу в ЕСПЧ

Защита гражданина Израиля Реваза Шмерца, которому в России предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, направило жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил редакции NEWSru.co.il адвокат Игорь Зубер.

"Мы обращаем внимание Страсбургского суда на тот факт, что наш подзащитный был незаконно задержан, а в последующем заключён под стражу, кроме того, сроки содержания под стражей продлевались Шмерцу незаконно. Шмерц был незаконно и абсолютно произвольно лишён свободы и находился в органах внутренних дел без надлежащим образом оформленных документов свыше 11 часов. В последующем Шмерц был заключён под стражу по истечении 55 часов, с момента фактического задержания, то есть наш подзащитный был подвергнут задержанию на срок свыше 48 часов без судебного решения. Ну и последнее нарушение, о котором идёт речь в нашей жалобе в контексте нарушения права Шмерца на свободу и личную неприкосновенность – это незаконное и необоснованное продление сроков содержания под стражей. Суды раз за разом отказывали защите в изменении Шмерцу меры пресечения на более мягкую, игнорируя доводы защиты. Суды не принимали во внимание ни наличие у нашего доверителя на иждивении пятерых малолетних детей, ни многочисленные поручительства за него уважаемых людей, ни возможность внесения залога в размере, установленном судом. Таким образом российские суды действуют вопреки общеобязательным нормам и требованиям международного права, положив в основу своих решений исключительно голословную формулировку, что Шмерц, якобы, может скрыться", – заявляет адвокат Зубер.

Как сообщало агентство ТАСС, личные поручительства за гражданина Израиля Реваза Шмерца подавали депутаты Госдумы РФ, главный раввин России Адольф Шаевич и другие религиозные и общественные деятели.

Ранее сообщалось, показания против Шмерца дал Валерий Кулиш – юрист ОАО "Военно-строительное управление Москвы", который в начале октября 2021 года выпал из окна четвертого этажа Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве на Новослободской улице и погиб. В 2010 году Кулиша осудили за "мошенничество" и "отмывание денежных средств, добытых преступным путем" на 12 лет лишения свободы. Однако позже срок был сокращен до 5,5 лет. Кулиш отрицал свою причастность к преступлению и утверждал, что дело было инициировано не без участия экс-директора ВСУМ (Военно-строительное управление) Алексея Душутина за отказ в участии в мошенничестве. Позже Душутин был осужден за мошенничество с объектами ВСУМ, и суд приговорил его к 4 годам колонии. Спустя некоторое время Душутину предъявили новое обвинение в афере и перевели из СИЗО под домашний арест. Фигурант дела воспользовался возможностью и скрылся. Летом 2021 года уголовное дело возобновили.

Уголовное дело против Реваза Шмерца по факту совершения мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников Алексея Душутина. По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма".

Реваз Шмерц вину не признает. Его адвокаты настаивают на непричастности подзащитного к мошенничеству и полагают, что он стал жертвой оговора. По словам адвоката, Шмерц не был знаком с другими фигурантами, которые "ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста" оговорили гражданина Израиля. Они познакомились в автозаке, когда их везли в суд после задержания, утверждает адвокат.