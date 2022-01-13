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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 07:58

Сегодня в США будут запущены в космос 8 спутников, созданных школьниками израильских городов

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В четверг, 13 января, в 10:24 по Иерусалимскому времени, с космодрома на мысе Канаверал в США стартует ракета Falcon 9 Transporter-3 с грузом коммерческих и государственных микро и наноспутников.


Среди прочего, ракета выведет в космос 8 наноспутников, созданных 250 школьниками восьми школ израильских городов – Офакима, Йерухама, Шаар а-Негева, Тайбе, Гиват-Шмуэля, Маале-Адумим, Нацерета и Кирьят-Аты.

Проект "Тевель" ("Вселенная") по строительству спутников был инициирован Израильским космическим агентством при поддержке Герцлийского научного центра. Наноспутники предназначены для тестирования технологий лазерной связи с Землей. Кроме того, они могут быть использованы в качестве ретрансляторов любителями радиосвязи.

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