WP: Байден поддержал введение санкций против Путина в случае вторжения российских войск на территорию Украины
Администрация президента США Джо Байдена поддержала новые антироссийские санкции, включая меры лично против президента РФ Владимира Путина, пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности и попавшие в распоряжение редакции документы.
Новый пакет санкций будет обнародован сегодня, 12 января. Речь идет о санкциях, которые будут введен против России в случае, если начнется вторжение российский войск на территорию Украины.
Ранее с заявлениями по поводу возможности введения подобных санкций выступали вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
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