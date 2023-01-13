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    В мире

    Премия "Генезис" присуждена еврейским активистам, помогающим Украине

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    Премия
    AP Photo/Sebastian Scheiner

    Фонд премии Генезис объявил, что в 2023 году премия присуждена еврейским активистам, работающим во имя защиты независимости Украины и облегчения страданий народа Украины.

    "Последние 11 месяцев не похожи ни на один из предыдущих периодов в десятилетней истории премии Генезис. Мы были свидетелями войн, разрушений и человеческих страданий в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны. Десятки тысяч людей погибли; миллионы покинули свои дома, работу, школы и семьи. По мере того, как страны, соседствующие с Украиной, наводнялись беженцами и сталкивались с перебоями в энергоснабжении, экономические последствия войны ощущались во всем мире, затронув десятки миллионов жизней далеко за пределами зоны конфликта. Но мы также стали свидетелями человеческой доброты, сострадания и активности в беспрецедентных масштабах. Тысячи людей и организаций по всему миру были побуждены к действию – они сделали моральный выбор в пользу волонтерства, пожертвования денег, приюта для беженцев и участия в политической защите. Признавая экстраординарный характер событий, имевших место в последние 11 месяцев, отборочный комитет премии "Генезис" решил отойти от обычного обычая присуждать премию одному еврею. Вместо этого комитет решил объявить коллективную награду еврейским активистам и неправительственным организациям, которые были вдохновлены смелыми гражданами Украины и их отважным президентом Владимиром Зеленским и решили действовать в соответствии со своими еврейскими ценностями, отстаивая свободу, человеческое достоинство, и справедливость", – говорится в официальном сообщении.

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    Резолюция: "Отборочный комитет премии "Генезис" присуждает премию "Генезис" 2023 года всем еврейским активистам и неправительственным организациям, работающим в поддержку украинского народа в его стремлении к свободе, независимости и достоинству. При этом комитет призывает других – евреев и неевреев – принять участие в усилиях по поддержке борьбы Украины за независимость и помочь преодолеть гуманитарный кризис, возникший в результате войны".

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    Под документом стоят подписи председателя фонда премии "Генезис" Стана Половца и Натана Щаранского.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Января 2022
    "Еврейский Нобель" фонда премии Генезис получит гендиректор Pfizer Альберт Бурла
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