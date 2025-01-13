Около побережья Японии произошло сильное землетрясение

В понедельник, 13 января, в Японии, в районе префектуры Миядзаки, на юге острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которую позже отменили.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км под водой, у юго-восточного побережья острова Кюсю.

Информация о причиненном ущербе уточняется. Сведений о жертвах не поступало.

Напомним, что год назад, в январе 2024 года, в результате серии землетрясений магнитудой до 7,6 в префектуре Исикава погибли сотни людей.

Сильнейшее в современной истории Японии землетрясение, магнитуда которого достигала 9,1, произошло 11 марта 2011 года. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья, и волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь берегов Японии. От повторных толчков обрушилась стена на первом реакторе АЭС "Фукусима-1", что стало причиной выбросов в атмосферу, а на территории АЭС произошло сильное радиоактивное загрязнение. Жертвами стихии стали около 16 тысяч человек.