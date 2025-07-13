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Мир

Во Франции появится национальный день памяти Альфреда Дрейфуса

Франция
Антисемитизм
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:42
Во Франции появится национальный день памяти Альфреда Дрейфуса
Wikipedia.org. Фото: Aron Gerschel (1832–1907)

Президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил 12 июля Национальным днем памяти Альфреда Дрейфуса – фигуранта одного из самых громких антисемитских скандалов в истории. Впервые эту дату отменят в 2026 году – в 120-ю годовщину его оправдания судом.

"Начиная с этого дня, памятная церемония 12 июля в честь Дрейфуса будет проводится каждый год. Это победа справедливости и правды над ненавистью и антисемитизмом. Но Франция должна оставаться бдительной перед многовековой угрозой антисемитизма", – заявил Макрон.

Судебный процесс, получивший название "дело Дрейфуса", начался в декабре 1894 года во Франции. Офицера французского генерального штаба, родившегося в еврейской семье из Эльзаса, обвинили в шпионаже в пользу Германии, разжаловали и приговорили к каторге.

Этот процесс основывался на фальшивых документах и подогревался антисемитскими настроениями во французском обществе. Дело получило большой общественный резонанс и сыграло значительную роль в истории Франции и Европы. Именно под влиянием "дела Дрейфуса" сформировалась сионистская идеология Теодора Герцля.

Добавим, что месяц назад Дрейфусу было посмертно присвоено звание бригадного генерала.

Мир
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