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Мир

СБУ сообщила о ликвидации связанных с Россией киллеров, убивших полковника Воронича

Россия
Война в Украине
Украина
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:17

Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе специальной операции были убиты мужчина и женщина, причастные к убийству 10 июля в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Как утверждается, убийцы, граждане другого государства, выполняли задание российских спецслужб.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть", – цитирует "Украина 24" председателя СБУ Василия Малюка.

Согласно публикации, российский куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Позднее передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем. Воронич был застрелен в упор, когда вышел из дома и направлялся к своей машине.

Мир
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В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич