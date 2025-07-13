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Из Флориды запущен в космос израильский спутник связи "Дрор-1"

Израиль
США
Космос
Илон Маск
Связь
время публикации: 13 июля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 08:28
Из Флориды запущен в космос израильский спутник связи "Дрор-1"
AP Photo/John Raoux

Израильский спутник связи "Дрор-1" запущен в космос с мыса Канаверал, штат Флорида (США), сообщает компания Israel Aerospace Industries.

В сообщении IAI отмечается что спутник "Дрор-1" предназначен для обеспечения потребностей Израиля в спутниковой связи в течение примерно 15 лет.

Запуск спутника "Дрор-1" был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Спутник связи "Дрор-1" был создан оборонным концерном Israel Aerospace Industries ("Израильская авиационная промышленность") по заказу правительства Израиля вместо спутника "Амос-6", который взорвался вместе с ракетой-носителем в 2018 году (изначально должен был называться "Амос-8").

Стоимость создания спутника "Дрор-1" – около 200 миллионов долларов.

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