x
13 июля 2025
|
последняя новость: 16:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2025
|
13 июля 2025
|
последняя новость: 16:17
13 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Французский заключенный сбежал в сумке сокамерника, сообщают официальные лица

Франция
время публикации: 13 июля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 15:49
Французский заключенный сбежал в сумке сокамерника, сообщают официальные лица
AP Photo/Laurent Cirpiani

Мужчина сумел сбежать из французской тюрьмы, спрятавшись в сумке своего сокамерника, который в тот день был освобожден после окончания срока, пишет BBC.

Инцидент произошел в пятницу в тюрьме Лион-Корбас, расположенной на юго-востоке Франции. В связи с побегом начато внутреннее расследование. Как сообщили в тюремной службе, заключенный "воспользовался освобождением своего сокамерника, чтобы спрятаться в его багаже и покинуть тюрьму". Французские СМИ уточняют, что беглец отбывал сразу несколько сроков и также был фигурантом уголовного дела, связанного с организованной преступностью.

В прошлом месяце Адвокатская палата Лиона выразила обеспокоенность из-за перенаселения в тюрьме Лион-Корбас. Согласно данным, на 1 мая 2025 года в учреждении, рассчитанном на 678 заключенных, фактически содержалось около 1200 человек.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook