Французский заключенный сбежал в сумке сокамерника, сообщают официальные лица

Мужчина сумел сбежать из французской тюрьмы, спрятавшись в сумке своего сокамерника, который в тот день был освобожден после окончания срока, пишет BBC.

Инцидент произошел в пятницу в тюрьме Лион-Корбас, расположенной на юго-востоке Франции. В связи с побегом начато внутреннее расследование. Как сообщили в тюремной службе, заключенный "воспользовался освобождением своего сокамерника, чтобы спрятаться в его багаже и покинуть тюрьму". Французские СМИ уточняют, что беглец отбывал сразу несколько сроков и также был фигурантом уголовного дела, связанного с организованной преступностью.

В прошлом месяце Адвокатская палата Лиона выразила обеспокоенность из-за перенаселения в тюрьме Лион-Корбас. Согласно данным, на 1 мая 2025 года в учреждении, рассчитанном на 678 заключенных, фактически содержалось около 1200 человек.