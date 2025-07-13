Десятки депутатов призвали правительство Великобритании признать палестинское государство

59 членов Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии обратились с посланием к министру иностранных дел Дэвиду Лэмми с призывом признать палестинское государство.

В письме цитируются израильские "правозащитники", квалифицирующие планы строительства гуманитарного города на юге сектора Газы как этническую чистку и подготовку к массовой депортации палестинцев.

Парламентарии призывают правительство Великобритании последовать примеру президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего принципиальную поддержку палестинскому государству. Они отмечают, что это шаг к реализации принципа двух государств.