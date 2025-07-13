МИД РФ опровергает публикацию о Путине и Иране: "Западные СМИ – инструмент глубинного государства"

Министерство иностранных дел России опровергло публикацию издания Axios, согласно которой президент РФ Владимир Путин предложил Исламской республике Иран полностью отказаться от обогащения урана в рамках ядерного соглашения.

"Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и т.н. глубинного государства, не гнушающихся никаких приёмов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков", – говорится в заявлении.

"В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios). Оно базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров", – сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы", – утверждается в документе.

"Позиция нашей страны по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана хорошо известна. Неизменно и неоднократно подчёркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", – сообщает МИД РФ.