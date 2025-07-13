Украинские СМИ: первая за два месяца ночь без атаки российских "шахедов"

Украинские СМИ сообщают, что в ночь на 13 июля армия РФ не атаковала Украину "шахедами" – впервые более чем за два месяца.

В прошлый такая "тишина" была зафиксирована в ночь на 8 мая 2025 года.

При этом за последние недели армия РФ неоднократно устанавливала новые рекорды интенсивности подобных атак. На сегодняшний день рекордной является атака в ночь 8-9 июля, когда российские военные выпустили по Украине 728 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 13 июля российскими ПВО были перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – над территорией Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областей. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не сообщается.